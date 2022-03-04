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Кілька сценаріїв: Єрмак розповів про наслідки можливого закриття неба над Україною

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Кілька сценаріїв: Єрмак розповів про наслідки можливого закриття неба над Україною

УНІАН

Україна закликає Захід закрити небо.

Закриття неба над Україною через варварський напад Росії може змусити президента країни-агресорки Володимира Путіна взяти паузу. Водночас, це може стати серйозною ескалацією і привести до прямого конфлікту за участі НАТО.

Про це йдеться в статті керівника Офісу президента Андрія Єрмака для NYT.

За його словами, росіяни недооцінили нашу рішучість. Утім, нам зараз потрібна протитанкова й зенітна зброя та інші боєприпаси для армії.

"Ми закликаємо Захід закрити небо для польотів над Україною. Ми розуміємо, що це буде серйозною ескалацією війни і що це може привести НАТО до прямого конфлікту з Росією. Безпольотна зона, принаймні, змусила б Путіна взяти паузу", - сказав Єрмак.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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