Кілька сценаріїв: Єрмак розповів про наслідки можливого закриття неба над Україною

Кілька сценаріїв: Єрмак розповів про наслідки можливого закриття неба над Україною

Україна закликає Захід закрити небо.

Закриття неба над Україною через варварський напад Росії може змусити президента країни-агресорки Володимира Путіна взяти паузу. Водночас, це може стати серйозною ескалацією і привести до прямого конфлікту за участі НАТО.

Про це йдеться в статті керівника Офісу президента Андрія Єрмака для NYT.

За його словами, росіяни недооцінили нашу рішучість. Утім, нам зараз потрібна протитанкова й зенітна зброя та інші боєприпаси для армії.

"Ми закликаємо Захід закрити небо для польотів над Україною. Ми розуміємо, що це буде серйозною ескалацією війни і що це може привести НАТО до прямого конфлікту з Росією. Безпольотна зона, принаймні, змусила б Путіна взяти паузу", - сказав Єрмак.