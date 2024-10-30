Кілька тисяч солдатів КНДР перебувають за 50 км від України: деталі від FT

Агресорка Росія доправила до Курської області близько 3 тисяч військових з Північної Кореї. Вони перебувають за 50 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників української розвідки.

Зазначається, що північнокорейських військових були таємно перевозили цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до Курщини. Кілька сотень з трьох тисяч - це спецпризначенці, а решта - регулярні війська. Їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони чекають подальших наказів командування РФ.

Видання пише, що українська розвідка поставила під сумнів боєздатність прибулих з Північної Кореї солдатів, описуючи більшість з них як недосвідчених піхотинців низького рангу. Відтак росіяни можуть використати північнокорейців як "гарматне м’ясо

За інформацією розвідників, північнокорейські солдати ніколи раніше не залишали свою країну, не воювали у реальному бою і їх досвід дуже далекий від сучасної війни. Зокрема, війська КНДР у Росії вперше побачили дрони-камікадзе, які постійно використовуються на полі бою.

"Чи займалися вони раніше окопною війною? Сумніваюся", - висловився представник української розвідки.

Старший аналітик з питань оборони в Rand Corporation Скотт Бостон сказав, що така тактика використання північнокорейського контингенту у війні РФ проти України відштовхне Пхеньян від відправлення більш якісно підготовлених бійців.

Також один з українських урядовців, коментуючи імовірне використання солдат з Північної Кореї як штурмових військ, заявив, що в такому разі вони будуть піддаватися більшому ризику потрапляння в полон. Це, своєю чергою, зруйнує заперечення Москви і Пхеньяна щодо участі КНДР у війні в Україні.

Як повідомлялося, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що поки що достеменно важко сказати наскільки війська з Північної Кореї, які відправили на війну до України, є підготовленими. Варто дочекатися поки вони покажуть себе безпосередньо в бою.

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