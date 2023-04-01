Кількість атак на Бахмут зменшилася майже удвічі: у ЗСУ назвали причини

Бахмут залишається однією з пріоритетних цілей ворога і однією з найактивніших ділянок фронту, однак протягом останнього тижня кількість атак окупантів зменшилася.

Росіяни удвічі зменшили кількість атак на позиції українських захисників у бахмутському районі.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Бахмут залишається однією з пріоритетних цілей ворога. За цю добу він наніс 170 ударів зі ствольної та реактивної артилерії по Бахмутському відтинку, 25 боєзіткнень відбулося, під час яких було 162 окупанти знищено, 157 зазнали поранень. Якщо взяти в розрізі тиждень – 10 днів, кількість атак дещо зменшилася: якщо раніше це було 35-50 і більше, зараз ми бачимо від 17 до 25", – сказав Череватий.

За його словами, необхідно врахувати, що на ситуацію впливають саме потужні удари по окупантах українських Сил оборони. Крім того, важливими залишаються й інші комплексні фактори, зокрема погодні умови та спроби росіян якось перегрупувати свої сили. Саме "вагнерівці" зазнають неймовірних втрат під Бахмутом, тож їх намагаються підсилювати підрозділами повітряно-десантних військ і мотострілецькими підрозділами армії РФ.

Нагадаємо, армія Росії веде наступ одразу на чотирьох напрямках, проте не може досягти значного успіху. Окупанти намагаються оточити Авдіївку на Донеччині через невдачі щодо Бахмута.

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