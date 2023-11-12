Кількість авіаударів знову зросла, окупанти намагаються наступати: Штупун про ситуацію під Авдіївкою

Російські окупанти збільшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Лише за попередню добу - двічі. Для цього ворог здебільшого використовує керовані авіаційні бомби з літаків Су-35.

Про розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Від повідомив, що українські захисники відбили 18 спроб ворога йти вперед в районах Авдіївки, Северного, Тоненького і Первомайського. Для цього РФ залучила засуджених за кримінальні злочини.

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"Позавчора ворог зазнав відчутних втрат, йому потрібно перегрупування. Він почав застосовувати авіацію, кидає КАБи - великі 500-кілограмові керовані авіабомби", - каже речник.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РФ втратила понад 10 тисяч окупантів під Авдіївкою.

"Ми чекаємо подальших дій ворога. В нього є певні сили. Ми очікуємо і готові до подальшої активізації. Позавчора він намагався йти вперед, зазнав значних втрат, сьогодні перегруповується, але скидання авіабомб - це певна підготовка до подальших дій", - додав Штупун.

Наразі росіяни намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. У відповідь воїни ЗСУ роблять те саме.

Росія активізує наступ: що відомо про ситуацію на фронті

Російські війська 10 листопада вели наступальні дії в районі Авдіївки, його результати не підтверджені.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Незадовго до виборів президента в РФ окупантам потрібно вийти на межі Донецької та Луганської областей, а саме на один із напрямків – до Куп'янська, який нині залишається на порядку денному окупаційної армії. Ворог має на меті зупинити рук ЗСУ.