Кількість біженців із України за кордоном наближається до трьох мільйонів - ООН

150 тисяч зараз вже у Німеччині.

Генсек ООН заявив, що від початку російської агресії нашу країну залишили два мільйони вісімсот тисяч людей. Іще майже два мільйони українців стали внутрішніми переселенцями. Переважну кількість тих, хто виїхав за кордон, становлять жінки та діти.

Про це йдеться в ТСН.

Генсек ООН наголосив, що мільйонам українців загрожує голод. В організації додають, що допомогу від неї та гуманітарних партнерів отримали вже 600 тисяч людей, і виділяє ще 40 мільйонів доларів для надання допомоги найвразливішим. Тим часом у Британії, де уряд створив програму для приймання українських біженців громадянами країни, за добу надати свої помешкання зголосилися вже сто тисяч людей. Щоправда, для того, щоби дістатися Британії, українцям усе ще потрібна віза.

А понад 150 тисяч українців приїхали до Німеччини. А буде щонайменше вдвічі більше – розраховують там. Найбільше людей зупиняються в Берліні і Гамбурзі. Великі міста вже переповнені, людям радять одразу їхати в маленькі, де легше можна буде знайти дах над головою. Першу допомогу українці отримують переважно від приватних волонтерів.

На головному вокзалі Берліна оголошення звучить українською, це для пасажирів потягу із Перемишля. У ньому до німецької столиці приїхало понад тисячу людей. Когось уже чекають на платформі друзі чи родичі. Іншим немає до кого їхати. Як і Ларисі - вона з мамою і трирічною Валерією тікає від російських бомб у Харкові. «Їдемо далі до Німеччини, Штуттгард мабуть. Просто їдемо в добре місто де безпечно і де не стріляють», - каже жінка.

За приблизними оцінками щодня до Берліна прибуває десять тисяч українців. Берлін став головним проміжним пунктом між Східною та Західною Європою. Німецька залізниця і громадський транспорт для українців повністю безкоштовні. «Ми людей зустрічаємо з поїздів і супроводжуємо їх до Дойче Бан, там видають безкоштовно квитки, їм треба показати тільки український паспорт і дають по Німеччині безкоштовні квитки. Потім ще є варіант, якщо їм треба подорожувати по Європі, то ми супроводжуємо в такий райзецентр міжнародний і там їм видають міжнародні квитки», - каже волонтер Олександр.

Понад 150 тисяч українців від початку повномасштабної війни приїхали до Німеччини

На вокзалі українським подорожнів пропонують перекуси та напої. Тут можна взяти безкоштовну сім-карту, зарядити телефони. Знайти новий одяг, чи взуття, або переноску, або ошийник для тварин.

Окремо стоять люди з плакатами – пропонують взяти додому людей, хто на кілька днів, хто довше. Це стало небезпечно, кажуть у поліції. Правохоронці зупиняли чоловіків, які настійливо кличуть до себе додому жінок і дітей, інколи навіть пропонують за це гроші.

Аліна з родиною подорожують аж до Іспанії. І шукають місце в Берліні поспати ніч, куди пустять із песиком Арчі. А коли Аліна вийде з вокзалу, вона побачить, що вся будівля освітлена кольорами прапору її країни.

У центрі прийому біженців у Берліні тільки напередодні почали реєструвати біженців за попереднім записом. Решті пропонують базову допомогу – зігрітися, щось з’їсти, скористатися туалетом. Жанна волонтерить тут майже щодня, вона з Білорусі і для неї ця війна нестерпна. «Я з Білорусі. Ми дуже хотіли б, щоб наші українські друзі розрізняли білорусів та лукашистів, бо бомбять їх саме лукашисти, а ми бажаємо вам перемоги», - каже Жанна.

Анна Хижняк із донькою та онуком тікала із Кривого Рогу. І довго не хотіла покидати рідне місто. По Україні їхали евакуаційним потягом, а кордон переходили пішки. Її з донькою та онуком пускає пожити до себе німецький пенсіонер. Каже, має двокімнатну квартиру і віддасть одну кімнату родині. Українок чоловік раніше не знав, просто прийшов сюди забрати когось у своє помешкання. «Я хочу допомогти людям, які йдуть з військових зон, це жахливо, що там відбувається. Жахливо, що це росіянин там робить. Я колись був в Україні, давно, в 2002р», - каже Олаф.

Анна професійний кухар і кондитер уже готова приготувати гостинному німцю вечерю. Сльози її вже висохли.

Усього в країні очікують понад 200 тисяч людей і кажуть, приймуть усіх. Хіба розподілятимуть за спеціальними квотами по регіонам країни. Хто має, де зупинитися, або поселився у друзів чи родичів, тих розподіляти не будуть. На українців в ЄС діятиме особливий захист. Із ним можна буде жити і подорожувати в країнах ЄС, працювати і відправляти дітей в школи і садочки, отримувати медичну допомогу та соціальні виплати, а також вчитися або вести бізнес. Ці правила діятимуть від року до трьох.

Для тисяч українців залізниця стала єдиним засобом порятунку

Читайте також:

У боях з окупантами загинула військовий медик з Марганця, мати 12 дітей

Росіяни змітають із полиць все, не розбираючи, щоб потім не переплачувати

Обличчя війни: Олена Курило, хореографиня з Чугуєва, стала чи не найвпізнаванішим символом злочину росіян