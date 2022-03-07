Кількість біженців з України в Європі може зрости до 5 млн – Боррель

Кількість біженців з України в Європі може зрости до 5 млн – Боррель

За його словами, всі ці люди рятуються від війни, і вони мають бути прийняті Європейським Союзом.

Жорстока війна, яку Росія розв’язала проти України, вже спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу в Європі – на цей час кордони європейських країн перетнули вже майже 1,6 млн українців. Прогнозована кількість людей, які рятуватимуться від цієї війни на території країн ЄС, може скласти 5 млн.

Про це на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів країн ЄС з питань розвитку, що відбулася у французькому місті Монпельє, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Укрінформ".

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«Російське вторгнення в Україну вже спричинило величезні гуманітарні проблеми. Росія продовжує свій наступ, і дедалі більше цивільних людей гинуть кожного дня. Відбувається систематичне знищення інфраструктури, не лише військової, але також і цивільної, руйнація домівок. Кількість біженців може лише зростати, майже 1,6 млн вже перетнули кордони Європи. За нашим відчуттям, у Європі може з’явитися 5 млн біженців, і це обґрунтована оцінка. Ця ситуація безпрецедентна з часів Другої Світової війни, з точки зору швидкого зростання потоку біженців», – сказав Боррель.

Він зауважив, що всі ці люди рятуються від війни, і вони мають бути прийняті Європейським Союзом. Крім того, за оцінкою європейців, більше 18 млн людей будуть вражені конфліктом всередині України. Європа має бути готовою реагувати на таку ситуацію.

Зокрема, ЄС вже здійснює першу сплату негайної допомоги у 100 млн євро, яка буде спрямована на допомогу біженцям в Україні та в Молдові, – для забезпечення їх водою, їжею, наметами, предметами першої необхідності. Єврокомісія також швидко мобілізує пакет у 500 млн євро для України, що був проголошений президентом Європейської комісії для допомоги людям, що уражені цим конфліктом. Крім того, Європейський інвестиційний банк оголосив про намір переорієнтувати 160 млн євро з метою підтримання ліквідності економіки України.

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Як зауважив Боррель, ЄС буде продовжувати роботу із підвищення стійкості України та Молдови у цих умовах. Зокрема, Молдова, перебуваэ під загрозою, потребує від ЄС не лише економічної, але й політичної підтримки. Євросоюз буде продовжувати надавати Україні допомогу у забезпеченні кібернетичної оборони, що в умовах війни набула особливого значення.

«Головним завданням зараз, зрозуміло, є негайна допомога біженцям. Ми маємо допомогти цьому потоку біженців та спробувати досягти припинення вогню, що може дозволити початок переговорів», – сказав високий представник ЄС.

Тим часом, Польща ухвалила закон про допомогу українським громадянам, які тікають від вторгнення Росії. Згідно з документом, українці зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість подовження цього терміну.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua