Кількість боїв різко зросла: Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 292 бойові зіткнення. Найбільше боїв відбулося у Курській області РФ. Ворог також активно наступав на Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на Харківському напрямку ворог атакував в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 15 атак загарбників поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни.

Ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації на Сіверському напрямку. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Часів Яр.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію неподалік населеного пункту Торецьк, ворог здійснив п'ять марних спроб посунути українських оборонців із займаних позицій на Торецькому напрямку.

Українські захисники відбили 52 ворожих атаки різної інтенсивності на Покровському напрямку.

Минулої доби на Курахівському напрямку Сили оборони відбивали ворожі атаки у районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, де українські захисники відбили 37 атак окупантів.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ударів 15 авіаційними керованими бомбами зазнали Мала Токмачка, Новопавлівка та Роботине.

Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по району Миколаївки на Придніпровському напрямку. Крім цього, здійснив три штурми позицій українських захисників. Успіху не мав.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 380 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше повідомлялося, що росіяни розробили нову систему для виявлення українських дронів. Більше про це читайте у новині.

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