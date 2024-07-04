Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла: де найбільше атакують окупанти

Російські окупанти збільшили кількість атак в районі Торецька Донецької області. Активно ворог атакує також на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це вранці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку противник продовжував наступальні та штурмові дії за підтримки авіації. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке і Липці.

На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку українські війська стали на заваді 32 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито три атаки в районах Верхньокам'янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався - вчинив 25 атак, зокрема, у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку українські оборонці відбивали 37 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Уманське, Карлівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де загарбники 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку противник здійснив п'ять атак позицій ЗСУ в районах Водяного та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось дев'ять бойових зіткнень біля населених пунктів Роботине та Щербаки на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі три атаки росіян успіху не мали.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти просунулися у Вовчанську. Більше про це читайте у новині.

Запеклі бої на Донеччині: подробиці від Генштабу

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