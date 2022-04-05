"Кількість цивільних осіб в Україні, що були вбиті росіянами, зросла вдвічі" - заступниця генсека ООН

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Ді Карло наголосила, що ситуація в Україні значно погіршилася, вона також згадала про Бучу.

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Ді Карло повідомила, що безпекова ситуація в Україні значно погіршилася у зв'язку з вторгненням Росії.

Про це вона заявила 5 квітня на засіданні Ради безпеки ООН.

"Востаннє я виступала на цій раді 17 березня, відтоді безпекова ситуація в Україні погіршилась. Кількість цивільних осіб в Україні, що були вбиті, збільшилась більш ніж вдвічі. Міста в Україні і далі безжально обстрілюються важкою артилерію і з повітря. Сотні тисяч людей, в тому числі діти, старі люди, вони зараз опинилися в жахливому стані", - сказала вона.

Розмарі Ді Карло також згадала під час виступу жахіття, які вчинили російські окупанти у місті Буча, на Київщині.

"Жахи, які ми всі побачили на цих вихідних, коли були вбиті цивільно особи, деякі зі зв'язаними руками, що були просто на вулицях Бучі, після того, як місто окупували російські війська. Так само і в братських могилах, в тому ж місті. Вони вразили всіх", - сказала вона.

Вона також повідомила про страти цивільних осіб, про згвалтування, не тільки в Київській, а й в Харківський і в інших областях України, назвавши їх жахливими.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що різанина в Бучі має зняти будь-які вагання Заходу щодо передачі Україні озброєння.

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