"Кількість хлору може бути смертельною": жителів Маріуполя закликали не пити воду з крану

"Кількість хлору може бути смертельною": жителів Маріуполя закликали не пити воду з крану

Російські окупанти анонсували на 12 травня відновлення водопостачання в Маріуполі, проте міська влада закликає жителів не пити цю воду через високу концентрацію хлору.

Зауважимо, що окупанти анонсували на четвер тестовий запуск міської насосної станції в с. Старий Крим. Загарбники стверджують, що тектиме Маріуполем самопливом і її вистачить приватному сектору та першим поверхам багатоповерхівок.

Щодо ситуації з водою маріупольців застеріг радник мера Петро Андрющенко.

"Маріупольці, раптом у вас в крані з'явиться вода, використовуйте її виключно як технічну. Кількість хлору при відсутності технології та з урахуванням двомісячного простою системи може бути смертельною. Піклуйтесь про себе", – йдеться у повідомленні Андрющенка в Мережі.

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Він уточнив, що цю воду слід використовувати в технічних цілях хоча б протягом тижня.

Радник міського голови Маріуполя також наголосив, що запуск водопостачання призведе до переповнення каналізаційної системи, яка не працює.

"Не складно прорахувати, до чого це призведе. Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь у фекаліях буквально. Найбільший ризик у цьому – стрімке зростання інфекційних захворювань та зростання смертності. Хоча цілком можливо, що то частина плану окупантів", – резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, раніше 11 травня в міськраді Маріуполя повідомили, що до кінця 2022 року від хвороб та нестерпних умов можуть померти понад 10 тис. жителів міста.

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