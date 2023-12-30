Кількість інфраструктури у Криму впливає на бажання Кремля продовжувати війну — експерт

У Росії є слабке місце — це окупований Крим та вся військова інфраструктура на півострові.

Зниження інфраструктури окупантів у Криму матиме величезний психологічний і політичний вплив, ві чого напряму залежатиме бажання російського режиму продовжувати війну.

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Андрій Піонтковський.

Вір заявив, що багато хто наразі веде розмови про патову ситуацію на лінії фронту, через неможливість подолати ці мінні поля тощо.

"Але є абсолютно унікальне слабке місце в російській системі оборони — це Крим, вся інфраструктура й усе угруповання там. Достатня кількість літаків F-16 зруйнує всю цю структуру разом з Кримським мостом. І це матиме не лише величезне військове значення, адже головне постачання відбувається через Крим. Це матиме величезний психологічний і політичний вплив, що позначиться на готовності режиму продовжувати війну" - заявив Піонтковський.

Політолог переконаний, що США мають завдати ударів по Хезболлі та Ірану.

"Друге, що мають і можуть зробити США і чому також перешкоджає ліволіберальна кампанія, — вони повинні спільно завдати удару, підтримати Ізраїль в ударі по Хезболлі, а тоді й по Ірану. Ясно, що за всіма проксі, які атакують США та Ізраїль, стоїть Іран. Нам відомо, що Ізраїль готовий був завдати удару ще 11 жовтня. Це змінить всю ситуацію – удар по Хезболлі, спільний удар ВПС Ізраїлю та двох авіаційних з’єднань США. Усе зараз у руках американського керівництва – виграш у цій війні та розв’язання класичних проблем безпеки Європи та Близького Сходу на десятиліття з мінімальними витратами для США", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ГУР заявили, що для росіян погіршилася ситуація в Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Британії проаналізувала знищення "Новочеркаська" в Криму.

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