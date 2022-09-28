Кількість людей, які "голосували на референдумі" на Луганщині, приблизно дорівнює чисельності виборців 2012 року - ОВА

Російські загарбники почали оголошувати "результати" так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.
У псевдореферендумі на Луганщині взяли участь стільки ж людей, скільки мали право голосу десять років тому – з урахуванням сотень тисяч евакуйованих та емігрантів.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Майже ніхто не дивується результатам цього кількаденного неволевиявлення. Обурені – тисячі, здивовані, мабуть, одиниці. Цифри можна намалювати будь-які, як і "правильно" порахувати пусті чи невірно заповнені папірці для голосування. Важко це назвати бюлетенями", - наголосив він.
Він зазначив, що на виборах народних депутатів України у жовтні 2012 року, коли ще також голосувала вся Луганщина, до списків були включені 1, 829 млн осіб.
"Наразі ми маємо 1,662 млн, яких привели голосувати. Із урахуванням явки лише у 94%, маємо 1,768 млн населення, яке мало право голосувати, але не мало права голосу. Тобто, з урахуванням катастрофічної щорічної негативної різниці між кількістю народжених і померлих на території так званої "ЛНР", в організаторів "референдуму" виходить, що населення за ці роки зменшилося лише на 60 тисяч осіб", - зазначив Гайдай.
Нагадаємо, Трюдо заявив, що Канада запровадить санкції проти Москви через "референдуми" в Україні.
Читайте також:
- В ISW розповіли, коли диктатор Путін може оголосити про анексію окупованих територій
- США планують винести на розгляд Радбезу ООН резолюцію, яка засуджуватиме фейкові референдуми
- Фейкові референдуми РФ можуть відкрити "скриньку Пандори", яку ми не зможемо закрити - пані посол США на Радбезі ООН