Кількість людських жертв у Маріуполі може бути набагато більшою за 20 тисяч - Денісова

Кількість людських жертв у Маріуполі може бути набагато більшою за 20 тисяч - Денісова

Маріупольці, які залишилися у місті, вимушені виконувати накази російських військових, що дозволяє отримувати продуктові пайки і також бути у відносній безпеці.

У Маріуполі ​​під кожним розібраним будинком виявляють десятки трупів мирних мешканців.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

"Тож, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю будуть набагато більшими за 20 тисяч", - зазначила вона.

За її словами, мерія міста має свідчення чоловіка, якому довелося виконувати цю страшну роботу. Він розповів про те, що у багатьох маріупольців від побаченого почалися нервові зриви.

"Російські загарбники не дозволяють ховати містян, які загинули у власних помешканнях. Відтак, на дверях їхніх осель залишають написи, на яких вказують не дату смерті, а виявлення трупа. Вони чекають черги на поховання прямо у квартирах чи будинках", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, командир "Азову" назвав, до якого моменту можлива була деблокада Маріуполя.

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