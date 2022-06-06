"Кількість обстрілів цивільних об'єктів збільшилася", - Кім про ситуацію на південному напрямку

Керівник Миколаївської ОВА повідомив про те, чи змінюється лінія зіткнення.
Ворог посилює обстріли на південному напрямку. Ударів зазнають цивільні об'єкти, села та міста Миколаївщини.
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телеканалу "Freeдом" повідомив, з якою метою російські війська дотримуються такої стратегії, водночас зазнають втрат.
"Гадаю, для створення ілюзії домінування російських військ у регіоні, а також щоб звітувати своєму керівництву. З військового погляду, навпаки, вони втрачають позиції, намагаються бити, але безуспішно, зазнають втрат", - зазначив Кім.
За його словами, лінія зіткнення вже близько місяця майже однакова.
Керівник Миколаївської ОВА прокоментував і ситуацію з евакуацією людей та допомоги тим, хто залишився.
"Всі, хто хотів і потребував евакуації, були евакуйовані. Інші відмовляються їхати. Є випадки, коли люди повертаються, навіть до прикордонних районів. У тих селах, які звільнені або зайняті ЗСУ, люди отримують всю належну допомогу від держави", - додав Кім.
Варто зазначити, що на південних напрямках у Запорізькій області в районі Гуляйполя, а ще Південно-Бузькому напрямку Херсонщини і Миколаївщини Збройні сили України успішно витісняють росіян.
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