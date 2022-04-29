Кількість поранених після авіаудару росіян по шпиталю на "Азовсталі" перевищила 600 людей

У Маріуполі внаслідок бомбардувань заводу "Азовсталь" кількість поранених перевищує 600 людей.

Так, 28 квітня ворог авіаударами зруйнував підземний шпиталь. У результаті бетонна конструкція будівлі впала на поранених захисників. Після цього окупанти і далі продовжили завдавати ударів по зруйнованій будівлі з корабельної артилерії.

Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка, до цього було поранено 170 осіб.

"Вони скинули авіаційну бомбу на військовий шпиталь і це має ознаки військового злочину. Кількість поранених до цього була 170, а зараз вже за 600. І це, на жаль те, що ми маємо протягом понад 60 діб – місто руйнують, не зважаючи на цивільне населення", – повідомив Бойченко під час брифінгу.

Також Бойченко розповів, що українські військові, які обороняють місто, йдуть у контрнаступи. Він зазначив, що ворог зазнає і втрат, і руйнувань техніки.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти видають дітям свідоцтва про народження самопроголошеної "ДНР". Так, 23 квітня такий "документ" дали новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України.

Що зараз відбувається на "Азовсталі" та як виживають люди в Маріуполі – "Нічна варта"

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