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Кількість поранених після авіаудару росіян по шпиталю на "Азовсталі" перевищила 600 людей

Кількість поранених після авіаудару росіян по шпиталю на "Азовсталі" перевищила 600 людей

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Кількість поранених після авіаудару росіян по шпиталю на "Азовсталі" перевищила 600 людей

Фото: instagram.com/moyamalenkanezaleqnist

У Маріуполі внаслідок бомбардувань заводу "Азовсталь" кількість поранених перевищує 600 людей.

Так, 28 квітня ворог авіаударами зруйнував підземний шпиталь. У результаті бетонна конструкція будівлі впала на поранених захисників. Після цього окупанти і далі продовжили завдавати ударів по зруйнованій будівлі з корабельної артилерії.

Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка, до цього було поранено 170 осіб.

"Вони скинули авіаційну бомбу на військовий шпиталь і це має ознаки військового злочину. Кількість поранених до цього була 170, а зараз вже за 600. І це, на жаль те, що ми маємо протягом понад 60 діб – місто руйнують, не зважаючи на цивільне населення", – повідомив Бойченко під час брифінгу.

Також Бойченко розповів, що українські військові, які обороняють місто, йдуть у контрнаступи. Він зазначив, що ворог зазнає і втрат, і руйнувань техніки.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти видають дітям свідоцтва про народження самопроголошеної "ДНР". Так, 23 квітня такий "документ" дали новонародженому хлопчику, мати  якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України.

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