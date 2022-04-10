Кількість поранених солдат зростає: на окупованих територіях росіяни розмістили військові шпиталі

У шпиталях не вистачає кваліфікованого медичного персоналу.

Російські окупанти через великі втрати та велику кількість поранених розмістили військові шпиталіа на окупованих територіях Запорзької, Харківської і Херсонської областей.

Про це повідомили 10 квітня у Генеральному штабі Збройни сил України.

"У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців у російських шпиталях не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, в окупантів є проблеми із запасами медичних препаратів. Їх практично не поповнюють.

Армія Російської Федерації також розгортає на тимчасово окупованих територіях ремонтні майстерні з відновлення техніки. Вони працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

Крім того, з Ярославської області прибувають ремонтно-відновлювальні бригади для ремонтування залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації намагаєься прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм Харківської області та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Читайте також: