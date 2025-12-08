ТСН у соціальних мережах

Кількість поранених зростає: що відомо про наслідки атаки на Запоріжжя та Вільнянськ

Серед постраждалих є тяжкі та середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу, у регіоні триває повітряна тривога.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кількість поранених після російського удару по Запоріжжю зросла

Кількість поранених після російського удару по Запоріжжю зросла / © Facebook / Запорізька ОВА

Унаслідок російського удару по Запоріжжю та Вільнянську кількість поранених продовжує зростати. Станом на тепер відомо вже про 15 постраждалих.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією медиків, людей із осколковими пораненнями, переломами та вибуховими травмами доставили до місцевих лікарень.
Четверо перебувають у тяжкому стані, ще шестеро — середньої тяжкості. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 грудня, у Запоріжжі пролунали два вибухи.

