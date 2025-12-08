- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 211
- Час на прочитання
- 1 хв
Кількість поранених зростає: що відомо про наслідки атаки на Запоріжжя та Вільнянськ
Серед постраждалих є тяжкі та середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу, у регіоні триває повітряна тривога.
Унаслідок російського удару по Запоріжжю та Вільнянську кількість поранених продовжує зростати. Станом на тепер відомо вже про 15 постраждалих.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформацією медиків, людей із осколковими пораненнями, переломами та вибуховими травмами доставили до місцевих лікарень.
Четверо перебувають у тяжкому стані, ще шестеро — середньої тяжкості. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 грудня, у Запоріжжі пролунали два вибухи.