Кількість постраждалих рятувальників під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці збільшилась до трьох

Кількість постраждалих рятувальників під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці збільшилась до трьох

Рятувальники продовжують розбирання завалів у Кременчуці, троє з них отримали серйозні травми.

Під час розбору завалів на території торговельного центру у Кременчуці троє рятувальників ДСНС отримали травми.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

"На жаль, сьогодні о 4:00 ранку під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит стався зсув однієї з них. Троє співробітників ДСНС отримали травми. Відомо, що у одного з них перелом кісток тазу, у ще одного – закрита черепно-мозкова травма і розтягнення зв’язок правої ноги. Вони госпіталізовані, загрози їхньому життю немає", – розповів він.

За словами Єніна, підрозділи ДСНС вже обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкту.

"Пошукові роботи тривають. Підрозділи ДСНС вже обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75 % загальної площі об’єкту. Зазвичай такі роботи тривають тиждень і більше. Але, завдяки залученню рятувальників із суміжних областей, Нацгвардії, поліції, комунальників, термін розбору завалів вдалося значно скоротити", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 29 червня, загинуло 18 осіб, (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.