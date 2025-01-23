Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя стрімко зросла

І цифра, на жаль, може бути неостаточною.

23 січня кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя стрімко зросла. Наразі відомо про 45 потерпілих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної ворожої атаки", — констатував Федоров.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня армія РФ атакувала безпілотниками "Шахед" Запоріжжя. Зокрема, в місті пошкоджено промисловий об'єкт та знищено енергетичний. Коли рятувальники та енергетики ліквідовували наслідки ударів дронами, росіяни вдарили ракетами.

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