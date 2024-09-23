Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла (фото)

Серед поранених – двоє дітей.
У Запоріжжі 22 людини постраждали внаслідок обстрілу КАБами.
Про це повідомили в ДСНС України.
Зокрема, серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Врятовано 27 жителів міста.
У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Впродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.
Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня РФ атакувала Запоріжжя. Росіяни завдали 7 ударів (попередньо – КАБами) по території обласного центру та району.
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