Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла (фото)

У Запоріжжі 22 людини постраждали внаслідок обстрілу КАБами.

Про це повідомили в ДСНС України.

Зокрема, серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Врятовано 27 жителів міста.

Удар по Запоріжжю Фото: ДСНС

У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Впродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня РФ атакувала Запоріжжя. Росіяни завдали 7 ударів (попередньо – КАБами) по території обласного центру та району.

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