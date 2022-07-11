Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову знову зросла: відомо про їхній стан

Серед постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову - двоє дітей.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

"На цю хвилину від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами 31 постраждалий, усі - госпіталізовані до медичних установ. З них - 2 дітей: 4 та 16 років. Загиблих - 3 особи", - написав Синєгубов.

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Крім того, "Суспільне" з посиланням на ОВА повідомляє, що стан 16-річної пораненої внаслідок обстрілу — середньої тяжкості, повідомили у Харківській ОВА. Усі поранені мають ушкодження різного ступеня тяжкості, переважно — це вибухові травми.

За даними начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, серед поранених — один поліцейський.

"Обстріли здійснили навмання, розліт на значній території, що вказує на мету: знищити якнайбільше мирного населення", — повідомив Тимошко.

Він закликав жителів Харкова перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові 11 липня було чутно вибухи. Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню.

Крім того, окупанти у ніч проти 11 липня знову обстріляли ракетами Харків. О пів на четверту ранку містяни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Вже відомо, що одна з ракет частково зруйнувала шестиповерхівку у центрі Харкова.

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