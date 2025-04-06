РФ завдає ударів по містах, де страждають цивільні особи, зокрема діти / © ДСНС

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Кількість повітряних атак Росії проти України зростає. Так ворог показує, що найближчим часом зосередиться на відвертому терорі мирного населення.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ 6 квітня сказав військовий експерт і військовослужбовець Сил територіальної оборони Олександр Мусієнко.

За його словами, росіяни такою своєю тактикою мають на меті залякати українців, спробувати їх деморалізувати та зламати український опір.

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Мусієнко зазначив, що обстріли українських міст триватимуть, щоб змусити Київ піти на поступки на майбутніх мирних переговорах.

Хоча Росія нарощує можливості щодо дронів. І БпЛА вона використовує частіше, завдаючи практично щодоби ударів по цивільних об’єктах, якщо проаналізувати ракетні удари, то стає зрозумілим: немає передумов говорити про те, що РФ достатньо наростила свій ракетний потенціал.

«У них у цьому як були проблеми, так і залишаються», — сказав Мусієнко.

Росія працює над тим, щоб робити дрони менш уразливими для засобів протиповітряної оборони (ППО) і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак українська ППО вже добре справляється з безпілотниками, зокрема іранськими Shahed («Шахед»).

«Наші інженери працюють, і я не можу сказати, що Росія здійснила якийсь якісний прорив, який не дає Україні можливість протидіяти російським дронам. Крім того, ми бачимо, як неспокійно в деяких регіонах РФ — дрони пролітають, якісь вибухи, пожежі відбуваються насамперед на військових об’єктах. Необхідно розуміти, що в України теж є певні можливості», — підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, про те, що росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку, сказав і військовий оглядач Олексій Гетьман. Він назвав найближчу загрозу обстрілів.

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