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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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926
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"Кількість повітряних атак зростає": Зеленський розповів про справжні наміри Росії

Президент України заявив про зростання повітряних атак.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Ракетні удари по Києву та інші атаки на різні регіони України є доказом недостатнього міжнародного тиску на Росію.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

«Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі — балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях», - сказав голова держави.

За його словами, кількість повітряних атак зростає, і це ще раз підтверджує справжні наміри Росії — продовжувати терор, поки світ не зупинить її. За минулий тиждень ворог випустив понад 1460 авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів, зокрема більше двадцяти — цієї ночі. Усі ці удари націлені на мирних українців, зокрема на дітей, які граються на вулиці. Президент висловив співчуття родинам загиблих та подякував службам за рятувальні роботи.

«Такі атаки — відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив — Америка, уся Європа, весь світ, — що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру», — розповів президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навіщо перемовник Путіна приїжджав до США: чи є ще шанс на перемир’я до 20 квітня.

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