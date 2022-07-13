"Кількість ППО шалена": Данілов назвав причину, чому окупанти посилили оборону Кримського мосту

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про напруження російських окупантів через зброю, яку отримує Україна від західних партнерів. Тож загарбники посилили оборону Кримського мосту.

Кількість ППО, яку росіяни приставили для охорони цього об'єкта, є шаленою.

Про це Данілов розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, – шалена. Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська", – пояснив секретар РНБО.

За його словами, російські окупанти змінили ставлення до українських захисників.

"Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили. Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого", – додав Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО також оголосив, що Україна почергово звільнятиме тимчасово окуповані території і зрештою поверне їм усі в межах кордонів, визначених 1991 року.

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