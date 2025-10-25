Кількість справ про СЗЧ зросла в 5 разів: нардеп назвав шокувальні цифри

СЗЧ

Реклама

Кількість кримінальних справ щодо самовільного залишення частин (СЗЧ) в Україні за рік зросла майже в п’ять разів і наразі становить близько 300 тисяч.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

«Ці люди їдуть на навчання, а далі вони йдуть у СЗЧ величезною кількістю. Ми не знаємо точної статистики, скільки з них дійсно прибуває на фронт», — зазначив політик.

Реклама

Гончаренко підкреслив, що система мобілізації неефективна.

«Раз витратили гроші, щоб їх навчити, другий раз — поки вони втекли, третій раз — шукаючи цих людей, а потім, коли знайдуть, ще саджають у в’язницю. Це четвертий раз витратити гроші», — пояснив нардеп.

Він додав, що такі випадки шкодять не тільки обороні країни, а й економіці.

Масові СЗЧ підривають бойову готовність українських частин. Відсутність точних даних про прибуття військових на фронт ускладнює планування і розгортання резервів.

Реклама

Експерт зазначає, що ефективне функціонування мобілізації та контроль за прибуттям військових на фронт — критично важливі для забезпечення обороноздатності країни.

Зростання кількості кримінальних справ за СЗЧ демонструє слабкі сторони системи мобілізації та потребує додаткових заходів контролю.

Нагадаємо, підполковник ЗСУ Максим Жорін розповів, чому військові тікають із фронту.