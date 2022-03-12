Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб - Зеленський

Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб - Зеленський

Президент України просить ворога скласти зброю.

Втрати російських окупантів на території України сягнули вже 12 тисяч осіб.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб. 12 тисяч! Кількість поранених окупантів – у рази більша. Ми не звали сюди жодного з них.

І повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися. Будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому.

Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни.

Тому сьогодні Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції.

Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями.

Хочу ещё раз сказать для всіх российских матерей. Особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына на смерть или в плен.

Украина никогда не хотела этой чудовищной войны. И не хочет. Но будет защищаться столько, сколько придётся", - зазначив він.

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