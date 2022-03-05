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Кількість українців, що виїхали з країни, на вихідних може досягти 1,5 мільйона осіб

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Кількість українців, що виїхали з країни, на вихідних може досягти 1,5 мільйона осіб

УНІАН

Наразі число біженців становить 1,3 млн осіб.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявивє, що кількість українців, які виїхали за кордон, до кінця тижня може зрости до 1,5 мільйона осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, наразі число біженців становить 1,3 млн осіб.

"Це найшвидша криза біженців, яку ми бачили в Європі з моменту закінчення Другої світової війни", — заявив Гранді.

За словами верховного комісару ООН, більшість українців зараз зв’язуються з друзями, родинами, знайомими, які живуть у Європі. Гранді припускає, що майбутні хвилі виїзду можуть бути складнішими.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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