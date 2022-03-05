Кількість українців, що виїхали з країни, на вихідних може досягти 1,5 мільйона осіб

Кількість українців, що виїхали з країни, на вихідних може досягти 1,5 мільйона осіб

Наразі число біженців становить 1,3 млн осіб.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявивє, що кількість українців, які виїхали за кордон, до кінця тижня може зрости до 1,5 мільйона осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, наразі число біженців становить 1,3 млн осіб.

"Це найшвидша криза біженців, яку ми бачили в Європі з моменту закінчення Другої світової війни", — заявив Гранді.

За словами верховного комісару ООН, більшість українців зараз зв’язуються з друзями, родинами, знайомими, які живуть у Європі. Гранді припускає, що майбутні хвилі виїзду можуть бути складнішими.