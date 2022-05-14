Кількість українців, які їдуть до Британії рекордно зростає: Червоний Хрест просить уряд скасувати візи

У Великій Британії усього за тиждень кількість біженців, які прибувають з України за візовими схемами, зросла на понад 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє MSN.com.

Так, за даними британського уряду, станом на вівторок, 10 травня, до Великої Британії за українськими візовими схемами прибуло близько 37 400 осіб. Це більше, ніж 27 100 до понеділка, 25 квітня. Останні приїзди включають 19 500 українців, які прибули за спонсорською програмою "Homes for Ukraine", що на три чверті більше, ніж було минулого тижня. А за сімейною схемою прибуло 17 900 осіб, у порівнянні з 16 000.

Водночас раніше програма "Homes for Ukraine" була розкритикована через те, що біженцям потрібно витрачати дуже багато часу, щоб отримати візи та приїхати до Великої Британії. Останні цифри показують, що кількість людей, які отримали візи та приїжджають зростає, але більшість – приблизно 6 із 10 – ще не прибули. Також є численні випадки, коли сім'ї не можуть поїхати до Великої Британії, оскільки не всі члени сім'ї отримали дозвіл на отримання віз.

Своєю чергою, цього тижня навіть британський прем’єр-міністр Борис Джонсон визнав, що Велика Британія могла б відреагувати швидше, допомагаючи українським біженцям, але сказав на ITV Good Morning Britain, що українців приїжджає "велика кількість".

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Через таку ситуацію директор з підтримки біженців і відновлення сімейних зв'язків британського Червоного Хреста Алекс Фрейзер звернувся до уряду із пропозицією тимчасово скасувати візові вимоги для українців, щоб вони могли дістатися до Великої Британії "швидко і безпечно".

"Все зайшло занадто далеко, все проходить занадто довго. Процес для сімей залишається в підвішеному стані, і в результаті вони часто відчувають велику фінансову та емоційну напругу", - зазначає він.

Варто зазначити, що для в'їзду до Великої Британії українцям потрібно мати візу. Наразі запроваджено спеціальні процедури щодо спрощеного оформлення віз тимчасово переміщеним громадянам України з правом проживання, працевлаштування, навчання та доступом до державних сервісів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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