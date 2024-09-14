Кількість військ РФ на Курському напрямку раптово зросла — ЗСУ

Кількість російських військових на Курському напрямку істотно збільшилася з початку проведення Курської операції ЗСУ.

На початку проведення Курської операції росіяни утримували на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, ця кількість збільшилась від 30 до 45 тисяч.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, – від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ", – розповів Мисник.

Він також відзначив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка перебуває під українським контролем.

"Минулої доби (13 вересня - ред.) ворог здійснив по території Чернігівській та Сумській області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів", – сказав речник ОТУ "Сіверськ".

Мисник також наголосив, що, взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику.

"Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу – це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування "Сєвєр", – це Брянська, Курська, Білгородська області", – зауважив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що операція ЗСУ в Курській області допомогла зупинити російську армію на Харківському напрямку. Крім того, вдалося сповільнити просування росіян на Донеччині.

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