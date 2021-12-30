Кількість військових РФ біля українського кордону "досягла безпрецедентних масштабів" – нові дані аналітиків

За даними CIT, якщо підготовка до вторгення розпочнеться, то буде не настільки масштабною, як припускають деякі аналітики.

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляють, що перекидання Збройних сил РФ до кордонів продовжується. Станом на 30 грудня, за свіжими дослідженнями, загальна чисельність військової техніки Росії збільшилася і перевищує квітневі показники.

Про це йдеться у власному розслідуванні міжнародної групи журналістів Conflict Intelligence Team, яке оприлюднили 30 грудня.

"У відкритих джерелах ми можемо спостерігати, як збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, що перекидається, розширюється: до танків і самохідних знарядь додалися зенітні ракетні комплекси. Крім того, посилилася протидія збору інформації про перекидання частин", - зазначають аналітики CIT.

Відповідно до зібраної інформації, н айбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалося в областях на північний схід від українського кордону. Великі місця зосередження російських військових — Клинці та Климово Брянської області, менш ніж за 50 кілометрів та 10 кілометрів від кордону з Україною відповідно. Про це свідчать супутникові знімки, на якому зафіксовано одне з місць скупчення техніки в Клинцях, опублікованому швейцарським OSINT-аналітиком COUPSURE.

"Згодом цей же дослідник виявив на знімку з радіолокації ще один табір у лісі, який розташований на захід від Клінцов. За даними аналітика, цей табір зовсім недавно став заповнюватися військовою технікою. Військовий табір розташований на території містечка № 15 колишньої в/год 10876 (розформована у 2013-му році), яке являло собою склад артилерійських боєприпасів", - йдеться у дослідженні СІT.

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Зосередження техніки з знімків радіолокації можна простежити і на південь від селища Климово, на місці колишньої 1329-ї Центральної бази засобів зв'язку, що сусідить з аеродромом "Климово". Російські військові ж пояснювали появу техніки цьому аеродромі планами його відновлення.

За даними дослідження, в останні тижні у Брянській області стали з'являтися засоби армійської ППО: у Брянську 28 грудня було знято транспортні машини 9Т229, які перевозять ракети зенітних ракетних комплексів "Бук-М1". На полігоні "Погоново" Воронезької області за місяць значно збільшилася кількість техніки. Як встановили за допомогою знімків, т уди ж прибув щонайменше один комплекс "Бук" у повному складі.

"Продовжується нарощування військової присутності Росії в Криму. На початку грудня компанія Maxar розповсюдила супутниковий знімок місця зберігання техніки у селищі Новоозерне за 100 кілометрів від кордону з Херсонською областю України. Радіолокаційні знімки демонструють, що від 4 до 8 грудня кількість техніки в цій точці збільшувалася , а до 28 грудня почала зменшуватися , що говорить про те, що машини перекидають в інше, поки не встановлене місце", - дійшли висновку аналітики.

"Можна зробити висновок, що до Нового року концентрація техніки біля кордонів з Україною та в Криму досягла безпрецедентних масштабів, швидше за все, перевищивши квітневі показники", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Дослідники вважають, що "підготовка до операції (тобто вторгнення російських військ на контрольовану урядом частину території України – ред.) не завершена, а якщо вона розпочнеться, то буде не настільки масштабною, як припускають деякі аналітики та публіцисти".

Такі висновки вони повʼязують із порівняно невеликою кількістю десантних частин. "У квітні перекидання десантних елементів було набагато масовішим. Можна припустити, що десантники мали б відіграти важливу роль у масштабному наступі в глибину території України", - уточнюють CIT.

Крім того, аналітики наразі не бачать ознак масової мобілізації на території Росії.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що збройних сил РФ, які перебувають біля кордону з Україною, недостатньо для повномасштабного вторгнення. Раніше він повідомив, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - 143,5 тис. військових.

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