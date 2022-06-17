Кількість ворожих обстрілів, які вбивають мирних жителів, зростає: яка ситуація у Луганській області

Кількість ворожих обстрілів, які вбивають мирних жителів, зростає: яка ситуація у Луганській області

У Луганській області щодня зростає кількість обстрілів з боку російської армії.

Ворога відсунуто від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, меншає кількість вцілілих будинків, об'єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, однак ворог тільки посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей.

"Так, ракетний авіаудар по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, вже забрав три життя. Семеро осіб госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєвєродонецька – це мати із сином", - написав він.

Крім того, в Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – 7. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком, зазначив Гайдай.

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Також зафіксований обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної "Азоту". Загалом на території хімічного гіганту майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів.

За минулу добу росіяни застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки. Окупанти також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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