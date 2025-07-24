Кількість втрат РФ та України вже критична: Залужний заявив, що війну можна виграти не "живою силою" і назвав спосіб

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / © Facebook Валерія Залужного

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що вийти з «глухого кута» у війні проти Росії можна лише завдяки технологічному прориву.

Про це Залужний розповів в інтервʼю LB.ua.

Він визнав, що поки Україна зосереджувалась на нарощуванні дронів для зміцнення оборони, Росія пішла іншим шляхом.

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«Підемо на землю, подивимося на оцю ось „кіл зону“, яку ми створили між нашими позиціями і російськими. І фактично утримували цю лінію звідки за рахунок насищення ось цими дронами і за рахунок того, що лінія зіткнення стала абсолютно прозора. І я вважаю, що в той момент, що поки ми шукали більше дронів, щоб наша оборона стала більш стійкою, росіяни пішли іншим шляхом. Вони подумали, як вийти з цієї ситуації і вийшли з неї прекрасно», — заявив ексголовком.

За словами Залужного, росіяни використали тактику розширення «вогневої зони» до 50 км за допомогою FPV-дронів на оптоволокні, «вибиваючи» українську логістику, евакуацію та підвезення боєприпасів.

«Жива сила — це було, скажімо так, прикриття для того, щоб створити постійну напругу. Тому що в цій ситуації найстрашніше — це заморозки і зупинка. Потім буде дуже важко повезти туди знову (російських, — Ред.) солдат на убой», — розповів колишній головком ЗСУ.

Він також підкреслив, що виходом з цього глухого кута є технології.

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«Росіяни пішли далі. Вони підняли „Шахед“ на висоту вгору десь дві тисячі і вище. Вони спокійно долітають через всю територію України до Києва. Ось вихід із цього кута — технологічний. Ти маєш думати не про те, що тобі потрібно сьогодні, ти маєш думати про те, що тобі потрібно буде через рік, два три…Усе це закінчиться через три роки. Максимум через п’ять. Не війна, а закінчиться „знаходження паритету“ між силами нападу та оборони», — додав Залужний.

Посол України у Великій Британії заявив, що в умовах сучасної війни ключовим стає не людський ресурс, а технологічний прорив. Він додав, що основними факторами майбутньої війни є демографічний та економічний.

«Поки ми будемо думати про людей, яких нам не вистачить — майбутнього не буде. Це потрібно зрозуміти. Два фактора основних майбутньої війни — демографічний, людей дійсно немає ні в Росії, ні в Україні… Ота кількість втрат, яка припала на населення країни і в Україні, і в Росії, вона вже, можливо, виявилася критичною», — заявив ексголовком.

Він підкреслив, що в Росії зараз також стоїть вибір — «в 2026 році або дійсно набирати знову м’ясо, але брати вже його там в Петербурзі, у Москві, або щось думати».

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«Скоріше за все, цей варіант неприпустимий. Чому? Тому що може хтось знайтися в Україні, хтось зробить мільярди безпілотників, які будуть коштувати 5 доларів і буде все одно скільки людей…», — додав Залужний.

Ексголовком порівняв сучасну ситуацію з часами Першої та Другої світових війн, коли у сім’ях було по 8–15 дітей, що дозволяло компенсувати величезні втрати.

«Перед Першою світовою війною в сім’ях було по скільки дітей? 10-15. Перед Другою світовою 8-10. Тому і втрати були шалені. І коли там деякі полководці казали, що „баба нарожає“ — вони були праві. Така концепція була. Людей було багато і вони чекали людей. Як і зараз багато хто чекає людей і каже, нам людей не хватає. Я думаю, що це трошечки така помилка», — заявив посол України у Великій Британії.

Залужний вважає, що в майбутньому війна буде вимагатиме мінімальних людських ресурсів.

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«Демографічний фактор — він буде вимагати мінімум людей… Майбутня війна — це наддешеві засоби з надвисокої ефективності», — додав Залужний.

Варто зазначити, що українські інженери створили високошвидкісні дрони-перехоплювачі, які не мають аналогів у світі. Їх вже активно застосовують на фронті, де вони успішно знищують ворожі безпілотники.

Нагадаємо, Україна з постачальником компонентів до F-35 розробляють бюджетний перехоплювач дронів зі штучним інтелектом.

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