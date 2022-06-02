Кількість загиблих дітей в Україні внаслідок агресії РФ зросла до 243

Президент Зеленський навів окремі історії загиблих українських дітей.

За 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали щонайменше 689 дітей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч проти 2 червня.

"І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою", – зазначив глава держави.

За його словами, наразі відомо, що 446 дітей поранені, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти.

Президент навів окремі історії загилих українських дітей.

Маленький Денис із Житомирської області, із села Малинівка загинув разом з усією родиною , коли російський літак скинув бомби на село. Денису не було й двох років.

із Житомирської області, із села Малинівка , коли російський літак скинув бомби на село. Денису Степанові із села Нові Петрівці Київської області не було й трьох років , коли російський снаряд ударив по подвір'ю будинку. Малий отримав смертельні поранення.

із села Нові Петрівці Київської області , коли російський снаряд ударив по подвір'ю будинку. Малий отримав смертельні поранення. 14-річна Аня з Бучі Київської області була вбита, коли російські військові обстріляли мікроавтобус на дорозі.

"Люди просто намагалися врятуватися. Аня була в тій машині разом з мамою та бабусею. Загинули вони всі", – розповів Зеленський.

У Бородянці російський танк ударив по звичайного житловому будинку. Тоді загинула 2-річна Поліна.

Аріна з Миколаївської області 5 березня отримала осколкові поранення внаслідок артилерійського обстрілу, окупанти били по звичайному житловому сектору. Дівчинка померла в лікарні. У червні Аріні могло б виповнитися 4 роки.

5 березня отримала осколкові поранення внаслідок артилерійського обстрілу, окупанти били по звичайному житловому сектору. Дівчинка померла в лікарні. У червні Аріні могло б виповнитися Святославові з Одеси було 15 років. 2 травня він був убитий ракетним ударом Росії по гуртожитку.

було 15 років. 2 травня він був убитий ракетним ударом Росії по гуртожитку. Семирічна Аліса з Охтирки Сумської області загинула на другий день повномасштабної війни внаслідок російського артилерійського обстрілу.

Сумської області загинула на другий день повномасштабної війни внаслідок російського артилерійського обстрілу. Микиті з міста Ізюма на Харківщині було три роки . У ніч на 3 березня малюк був убитий внаслідок російського авіаудару по місту. Загалом тієї ночі загинули дев'ять людей.

на Харківщині було . У ніч на 3 березня малюк був убитий внаслідок російського авіаудару по місту. Загалом тієї ночі загинули Дві сестри – Варвара й Поліна з Маріуполя. Варварі було 14 років, а Поліні – 11. Вони загинули внаслідок російського обстрілу житлового будинку.

"Я назвав зараз тільки десятьох діток зі списку двохсот сорока трьох. І це не просто цифри. Кожен рядок – це окремий світ, який був знищений армією Росії.

У цьому переліку є й ті, про кого взагалі нічого невідомо, навіть імʼя... 243 дитини! Вічна пам'ять кожному й кожній, чиє життя було забране російською війною проти нас, проти українців, проти України", – підсумував Зеленський.