Кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилась: нові цифри

Внаслідок російського удару поранень зазнали 328 осіб.
Після масованого обстрілу Полтави 3 вересня кількість загиблих зросла до 58. Один із постраждалих помер у лікарні.
Про це повідомив секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.
"У лікарні Полтави померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку 3 вересня", - повідомила вона.
Пізніше голова Полтавської ОВА повідомив, що у лікарнях померло ще троє людей.
За офіційними даними, внаслідок обстрілу 328 осіб отримали поранення.
Нагадаємо, вранці 3 вересня росіяни вгатили по Інституту зв'язку в Полтаві двома балістичними ракетами.
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