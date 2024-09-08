Кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилась: нові цифри

Після масованого обстрілу Полтави 3 вересня кількість загиблих зросла до 58. Один із постраждалих помер у лікарні.

Про це повідомив секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

"У лікарні Полтави померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку 3 вересня", - повідомила вона.

Пізніше голова Полтавської ОВА повідомив, що у лікарнях померло ще троє людей.

За офіційними даними, внаслідок обстрілу 328 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, вранці 3 вересня росіяни вгатили по Інституту зв'язку в Полтаві двома балістичними ракетами.

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