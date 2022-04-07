Кількість загиблих у Бучі зростає кожен день, 90% з кульовими пораненнями - мер про ситуацію в місті

Кількість загиблих у Бучі зростає кожен день, 90% з кульовими пораненнями - мер про ситуацію в місті

Поки що ні світла, ні води, ні газу в місті немає.

Кількість загиблих цивільних від рук російських окупантів у Бучі на Київщині зростає кожен день. Станом на середу, 6 квітня, було знайдено 320 тіл.

Про це DW повідомив мер міста Анатолій Федорук.

За його словами, 90% людей загинули через розстріли, у них кульові поранення. Тіла місцевих мешканців знаходять у приватних садибах, парках, скверах, братських могилах.

"У Бучі виявлено три місця: це територія підприємства "Украгропостач", де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. А ще - вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір "Променистий", де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ураженнями", - розповів Федорук.

Мер Бучі зазначив, що у місті зараз працюють криміналісти, правоохоронці та рятувальники. У процесі задіяні усі відповідні міжнародні та українські органи. Списки загиблих будуть оприлюднені після встановлення імен громадян.

Федорук додав, що критична інфраструктура в місті повністю зруйнована, її почали відновлювати. Через російські обстріли також зруйновано 112 приватних будинків, понад сотня пошкоджені, у тому числі 18 багатоповерхівок.

"У Бучі зараз і в регіоні діє комендантська година до 7 квітня включно. Які будуть ухвалені рішення після цього, невідомо. Але я не рекомендував би до остаточного рішення цивільним, не задіяним у комунальній сфері, медицині чи соціальній сфері, повертатися до міста. Особливо це стосується жінок та дітей. Бо поки що ні світла, ні води, ні газу в місті немає", - наголосив мер.

Нагадаємо, тепер у чатботі "єВорог" можна повідомити про російських вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Завдяки цій інформації нелюди, що чинили геноцид українців, стануть відомими‎ на весь світ.

Який вигляд мають Буча, Гостомель, Ірпінь з висоти пташиного польоту

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