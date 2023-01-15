Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 14 осіб — ОВА

У Дніпрі кількість загиблих в результаті російського ракетного удару зросла до 14 осіб. Ще два тіла рятувальники знайшли під завалами будинку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram.

"Дніпропетровщина. 15 січня, 02.50. 14 загиблих ... 38 людей рятувальники витягли з-під завалів" - написав він.

Рятувальники продовжують пошукову операцію.

"Рятувальна операція у Дніпрі триває. Доля 26 людей ще невідома...", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Булому домі засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, в наслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі.

Раніше ТСН інформував, що влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Крім того, ми раніше повідомляли, що українська розвідка натякнула російським льотчикам про відплату за атаку на житловий будинок у Дніпрі.

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