Кількість загиблих унаслідок ракетних обстрілів Харкова зросла до п'яти цивільних

Окупанти 27 червня ракетами обстріляли два райони Харкова. Кількість жертв зросла до 22 постраждалих та 5 загиблих осіб.

Кількість загиблих у результаті вечірніх ворожих обстрілів спального району Харкова зросла до 5 осіб.

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"5 людей загинули, 22 отримали поранення, з них - 5 дітей. Такі жахливі наслідки сьогоднішніх обстрілів Харкова російськими окупантами. Всі вони - мирні мешканці Харкова, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках… Щирі співчуття рідним", - написав Синєгубов.

Він додав, що стан поранених тяжкий та середній, внаслідок обстрілів жителі отримали вибухові травми, осколкові поранення. Харківські медики працюють у посиленому режимі та надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у Лисичанську російські окупанти обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли по воду.