Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по будівлі ОДА у Миколаєві зросла до 16

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по будівлі ОДА у Миколаєві зросла до 16

Усю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них.

Кількість загиблих внаслідок влучення ракети в будівлю облдержадміністрації у Миколаєві зросла до 16 осіб.

Про це 31 березня повідомила ДСНС.

"Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації). Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки. О 08:00 відбудеться зміна особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальна операція продовжується: всю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них.

Нагадаємо, що близько 08:45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання крилатої ракети в дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9 по 1 поверхи без послідуючого горіння. Як зазначав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, більшості тих, хто працює в ОВА, дивом вдалося врятуватися, це від 50 до 100 людей. Раніше повідомлялося про 15 загиблих внаслідок влучення ракети в будівлю ОДА.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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