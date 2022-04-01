Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по будівлі ОДА у Миколаєві зросла до 24

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по будівлі ОДА у Миколаєві зросла до 24

Роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них тривають цілодобово.

Кількість загиблих внаслідок влучення ракети в будівлю облдержадміністрації у Миколаєві зросла до 24 осіб.

Про це 1 квітня повідомила ДСНС.

"Станом на 07:00 1 квітня внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 24 людини. З-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих та 1 людина померла у лікарні. Роботи тривають цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що близько 08:45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання крилатої ракети в дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9 по 1 поверхи без послідуючого горіння. Як зазначав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, більшості тих, хто працює в ОВА, дивом вдалося врятуватися, це від 50 до 100 людей. Раніше повідомлялося про 20 загиблих внаслідок влучення ракети в будівлю ОДА.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: