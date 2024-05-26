Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" різко зросла: останні дані

Вже відомо про 12 загиблих.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по гіпермаркету "Епіцентрі" в Харкові збільшилася до 12 людей.

На вечір було відомо про шістьох загиблих, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"40 людей зазнали травм. На місці розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів. Працює мобільна лабораторія ДНК", - зазначив Синєгубов.

У прокуратурі уточнили, що "десять з тіл наразі неопізнано. Травми отримали 43 людини".

"Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 травня російські окупанти завдали 2 авіаудари по гіпермаркету "Епіцентр". Для цього використали 2 КАБи. До влучання в будівельний гіпермаркет пролунала повітряна тривога, але працівники та відвідувачі не встигли евакуюватися.

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