Кількість зброї, яку Україні постачають міжнародні партнери, може бути збільшена - експерт

Кількість зброї, яку Україні постачають міжнародні партнери, може бути збільшена. Для цього же виникли передумови.

Загалом, в межах “Рамштайну” українська армія отримає непогану зброю.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, передає “Україна 24”.

За словами експерта, наша країна в найближчі часи повинна отримати сотні одиниць важкого озброєння та десятки тисяч легкого.

"З урахуванням того, що оголосив генерал Міллі, я скажу, що досить непогані постачання. Звичайно, не те, що нам хотілося б, але вже постачання обчислюються з важкого озброєння сотнями одиниць, з легкого озброєння – там уже десятки тисяч. Я думаю, що постачання може бути збільшене”, – наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що днями країни східної Європи та Великобританії оприлюднили спільну заяву до учасників “Рамштайну” збільшити та прискорити постачання важкого озброєння.

“Я думаю, що відповідь має бути і відповідно ми отримаємо збільшення поставок”, – підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Канада та Нідерланди домовилися допомогти відбудові України.

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