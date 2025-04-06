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- Війна
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Кількість жертв від удару росіян по Кривому Рогу зросла
Від численних ран у лікарні помер чоловік.
Російська атака на Кривий Ріг 4 квітня забрала життя 20-ї людини.
Про це сказав начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул 6 квітня.
«На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня зросла до 20 людей. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років. Лікарі цілодобово робили все можливе та неможливе, але травми виявилися несумісними з життям», — написав Вілкул.
Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець назвав Росію країною, яка системно знищує мирне життя. Так він відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.
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