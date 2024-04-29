Кількість жертв серед цивільних українців у березні зросла: розвідка Британії назвала цифру

Британська розвідка повідомила про загибель 57 дітей – це увічі більше ніж попереднього місяця й безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.

Протягом березня 2024 року в Україні 604 цивільні особи були вбиті або поранені внаслідок ударів російських окупантів.

Такі дані Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) оприлюднила британська розвідка у соцмережі X (колишній Twitter).

Кількість жертв серед цивільних у березні зросла на 20%, порівняно із лютим. Як й зазначалось вище, жертви пов'язані з терористичними ракетами й авіаційними ударами ворога, а також збільшення кількості обстрілів на лінії фронту.

"У доповіді наголошується на збільшенні кількості скоординованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, внаслідок яких було знищено або пошкоджено 20 об'єктів", - додає розвідка.

Також у доповіді йдеться про загибель 57 дітей. Це увічі більше ніж попереднього місяця й безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.

Як додає розвідка, від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні налічується 31 366 жертв серед цивільного населення:

10 810 загиблих;

20 556 поранених.

Нагадаємо, на тлі загострення ворожих ударів по критичній інфраструктурі України, питання посилення протиповітряної оборони стало на порядку денному. Президент Володимир Зеленський заявив, що для захисту неба Україні потрібні сім систем Patriot – і це мінімум.

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