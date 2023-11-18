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Кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд: експерт пояснив причину

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд: експерт пояснив причину

Фото: Associated Press

Спостерігається очевидний дисбаланс між втратами у живій силі та техніці російських окупаційних військ.

Показник знищених окупантів за листопад 2023 року може виявитися вкрай високим, якщо не рекордним.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. 

За його словами, станом на 18 листопада, спостерігається очевидний дисбаланс між втратами у живій силі та техніці російських окупаційних військ. 

Втрати російської окупаційної армії / ©
Втрати російської окупаційної армії

“Насамперед це обумовлено перегрупуванням механізованої компоненти на низці напрямків, а на найзапеклішому - Авдіївському, накопиченням перед наступною хвилею наступу. Саме тому, щоб не зменшувати ритм тиску нещадно в поле женуть людський ресурс”, - пояснив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти перейшли на Авдіївському напрямку до тактики “пішого оточення”. Намагаючись взяти Авдіївку в котел, війська РФ втратили вже близько 3 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше у Мережі опублікували відео тотального знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку від 47-ї окремої механізованої бригади “Магура”. 

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Дата публікації
Перегляди
243
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