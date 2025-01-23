Кім Чен Ин передасть РФ нову партію балістичних ракет: Буданов розповів деталі

Північна Корея цього року відправить агресорці Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності. Ймовірно, російська армія отримає ще й північнокорейські гаубиці.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

За його словами, очікується, що Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23. До слова, торік РФ отримала 148 таких ракет. Армія РФ запускає північнокорейські ракети по Україні з Курської та Брянської областей РФ.

Протягом останніх трьох місяців КНДР надала Росії близько 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню М-1991. Очільник ГУР наголосив, що, ймовірно, у майбутньому КНДР надішле Росії ще принаймні стільки ж.

"У них багато таких систем", - каже головний український розвідник.

За словами Буданова, більшість цієї зброї використовується або проти українських військ, або для навчання в Росії.

"170-міліметрова зброя має потужний боєкомплект і хорошу здатність. 240-мм РСЗВ схожі на будь-які інші важкі системи. Вони створюють більше проблем на передовій", - пояснив він.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, КНДР готується перекинути до РФ додаткові війська. Очікується, що додаткові сили прибудуть до Росії до середини березня, що дозволить компенсувати втрати та підтримати інтенсивність піхотних атак.

Зауважимо, що західні чиновники заявляють про великі втрати Північної Кореї на війні в Росії. Зокрема, загинуло близько 1000 солдатів КНДР.

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