Кім Чен Ин віддасть РФ артсистеми, які готував для війни з Сеулом: деталі від The Telegraph 

Найближчим часом Північна Корея планує передати агресорці Росії понад 100 артилерійських систем Koksan для застосування на фронті. Це озброєння створювали для знищення військ Південної Кореї та Сеула у разі військового конфлікту.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на керівника ГУР України Кирила Буданова.

Зазначається, що Пхеньян готується подвоїти кількість артсистем, які ще раніше було перекинуто до прикордонної Курщини. Нові постачання очікуються на тлі повідомлень про перегрупування північнокорейських військ, які були виведені з лінії фронту для відновлення. Втім, незабаром передбачається розгортання додаткових сил.

170-мм гаубиці M1989 Koksan, одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі, відомі як "гармати чучхе", були розроблені для обстрілу столиці Південної Кореї в разі військового конфлікту.

Видання пише, що, за словами Буданова, протягом останніх трьох місяців диктатор КНДР Кім Чен Ин передав РФ щонайменше 120 артсистем M1989 Koksan, а також 120 реактивних систем залпового вогню M1991.

У розмові з виданням The Warzone головний український розвідник зазначив, що Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, уже перебуває в дорозі. Також, повідомив він, що північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.

Зауважимо, що наприкінці грудня 2025-го було зафіксовано перевезення потягом щонайменше десяти гаубиць M1989 Koksan до Росії. Ймовірно, до 7 січня вони прибули до Курської області, де їх помітили на полі бою. На одному з відео північнокорейський солдат назвав артилерійську систему "подарунком" від Кіма для своїх військових за кордоном. Північна Корея володіє значними запасами артилерії та боєприпасів, які накопичувались для ймовірного конфлікту з Південною Кореєю.

Нагадаємо, Північна Корея знову відправить своїх військових до РФ.Ці солдати КНДР братимуть участь у бойових діях проти ЗСУ на війні.

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