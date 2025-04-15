Кім Чен Ин надав Путіну майже 16 тис. контейнерів із боєприпасами: деталі Newsweek

Володимир Путін і Кім Чен Ин. / © Associated Press

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Протягом 18 місяців Північна Корея відправила агресорці Росії понад 15 800 контейнерів із боєприпасами. Так, Пхеньян став критично важливим постачальником для Кремля в його війні.

Про це повідомляє Newsweek, аналізуючи супутникові знімків.

Таким чином аналітики ідентифікували щонайменше 64 поставки з Північної Кореї до Росії від серпня 2023-го до березня 2025-го.

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Зазначається, що за допомогою цих постачань російська армія отримала приблизно від 4,2 до 5,8 млн боєприпасів. У транспортуванні північнокорейських боєприпасів брали участь чотири вантажні судна під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".

"Північнокорейський потік боєприпасів дає змогу Росії зберігати наступальний імпульс. Він підриває ефективність західної військової допомоги Україні", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, якщо залишити цей потік зброї поза увагою, то він може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь окупантів та прискорити ширші ризики безпеці як у Європі, так і в Східній Азії.

Як повідомлялося, в Росії північнокорейського диктатора Кім Чен Ина нагородили медаллю “80 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр”.

Дата публікації 07:55, 15.04.25 Російський Курськ вночі зазнав масованої атаки дронів