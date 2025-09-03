Кім Чен Ин зробив Путіну пропозицію в Пекіні, яка може змінити характер війни

Володимир Путін та Кім Чен Ин / © Associated Press

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян готовий надавати Москві “повну підтримку”. Таку обіцянку він дав під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні.

Про це повідомляє Politico.

“Якщо ми можемо чимось допомогти Росії, ми обов’язково це зробимо і вважаємо це братським обов’язком”, — сказав Кім. У відповідь Путін подякував йому та “корейському народу”, відзначивши внесок північнокорейських військових.

Пхеньян став одним із ключових союзників Кремля у війні проти України. За даними міжнародних розвідок, Північна Корея постачає Росії зброю та навіть направляє своїх військових для участі у боях.

Зустріч Кіма та Путіна відбулася у кулуарах параду в Пекіні, присвяченого 80-річчю капітуляції Японії у Другій світовій війні. Захід організував голова КНР Сі Цзіньпін, запросивши 26 світових лідерів. Символічним моментом стала поява Сі, Путіна та Кіма разом на трибуні — вперше трьох диктаторів побачили пліч-о-пліч на міжнародному саміті.

У США ця подія викликала реакцію Дональда Трампа. На своїй платформі Truth Social він заявив про “змову Пекіна, Москви та Пхеньяна проти Америки” і нагадав, що в Другій світовій війні тисячі американців загинули, воюючи на боці Китаю.

У своєму виступі Сі Цзіньпін не назвав США напряму, але наголосив: “Китайський народ не боїться насильства, він самостійний і сильний”.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін подякував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину за участь солдатів КНДР у бойових діях в Україні.