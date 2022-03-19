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Кім цілий день не виходив на зв'язок: чиновник записав нове відео і пояснив, що сталося

Кім цілий день не виходив на зв'язок: чиновник записав нове відео і пояснив, що сталося

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Кім цілий день не виходив на зв'язок: чиновник записав нове відео і пояснив, що сталося

Голова Миколаївської ОДА знову на зв'язку.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, який щодня регулярно протягом дня інформував місцевих мешканців про перебіг ситуації в регіоні, 18 березня не виходив на зв'язок і не записав жодного відео. Вранці, 19 березня, керманич області опублікував відеозвернення, заявивши, що все в нього добре, він готується до роботи.

Відповідне відео він поширив у Telegram.

Голова Миколаївської ОДА розповів, що відпочив і вирішив прогулятися перед роботою. 

"Добрий ранок, ми з України. Прогулююся, зараз приїду на роботу... Все гаразд, зараз будемо", – сказав він.

Днем раніше замість звичного відео Кім просто написав у у Telegram: "Все ок, дещо зайнятий".

Як повідомлялося, у Миколаївській області Збройні сили України наносять потужних ударів російським військовим. Українські військові запевняють, що окупанти у паніці намагаються втекти. Ворог тікає та залишає свою техніку.

Нагадаємо, Віталій Кім став героєм Мережі. Чиновник вразив українців своїми короткими відео, де він розповідає, як регіон стійко відбиває напади ворога.

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