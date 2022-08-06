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Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом

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Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом

Фото: Віталій Кім

Попри щоденні обстріли Миколаєва, російська армія не зможе наступати на Миколаїв найближчим часом.

Лінія фронту на півдні розтягнута. Ситуація там напружена, але контрольована. Російські вйська не можуть активно просунутись у регіоні через успішні контратаки ЗСУ на Південнобузькому напрямку.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, якщо загарбники будуть просуватися по 200 метрів чи кілометр на день, то їм знадобиться щонайменше місяць, аби просунутися на 30 км.

"Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь "перемогу". Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось", - наголошує Кім.

Наразі місто перебуває під надійним захистом українських військових. Крім того, суттєвим успіхам окупантів заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

Як повідомлялося, у Миколаєві запроваджується довга комендантська година. Вона триватиме від 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку 8 серпня. Райони міста будуть відпрацьовуватися зокрема щодо колаборантів. 

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