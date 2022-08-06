Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом

Лінія фронту на півдні розтягнута. Ситуація там напружена, але контрольована. Російські вйська не можуть активно просунутись у регіоні через успішні контратаки ЗСУ на Південнобузькому напрямку.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, якщо загарбники будуть просуватися по 200 метрів чи кілометр на день, то їм знадобиться щонайменше місяць, аби просунутися на 30 км.

"Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь "перемогу". Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось", - наголошує Кім.

Наразі місто перебуває під надійним захистом українських військових. Крім того, суттєвим успіхам окупантів заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

Як повідомлялося, у Миколаєві запроваджується довга комендантська година. Вона триватиме від 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку 8 серпня. Райони міста будуть відпрацьовуватися зокрема щодо колаборантів.

Читайте також: